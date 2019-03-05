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  • Rüya Tabirleri
  • 05.03.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 12:08

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada iplik teli görmek ne anlama gelir? Rüyada urgan çektiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada iplik görmenin detayları...

Rüyada iplik görmek ne anlama gelir?

Rüyada iplik, delil ve sahiddir. Bundan dolayi bir iplik teli büktügünü ve bunu bir insanin bogazina atip bununla o insani çektigini yahut o iplik teli ile bir urgani çektigini gören kimse kumandan ve halki bir yere götürür.

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