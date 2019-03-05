Rüyada iplik, delil ve sahiddir. Bundan dolayi bir iplik teli büktügünü ve bunu bir insanin bogazina atip bununla o insani çektigini yahut o iplik teli ile bir urgani çektigini gören kimse kumandan ve halki bir yere götürür.
Rüyada iplik görmek ne anlama gelir?
Rüyada iplik görmek ne anlama gelir? Rüyada iplik teli görmek ne anlama gelir? Rüyada urgan çektiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada iplik görmenin detayları...
- Rüyada sarımsak görmek ne anlama gelir?
- Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir?
- Rüyada demir görmek ne anlama gelir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.