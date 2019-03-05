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  • 05.03.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 12:11

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada canlı ıstakoz görmek ne anlama gelir? Rüyada ıstakoz yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada ıstakoz görmenin detayları...

Rüyada ıstakoz görmek ne anlama gelir?

Rüyasında ıstakoz gören, kimse çeşitli sıkıntıların ardından refaha kavuşacak anlamındadır. Eğer ıstakoz Canlı ise, elinize çok para geçecek demektir.

Rüyada görülen istakoz sansa ve talibe yorum lanir. Bir lokantada istakoz yedigini gören, giristigi her hangi bir iste basarili olur. Bir balikçidan istakoz satin aldigini gören, bol para kazanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada istakoz görmek bol para kazanmaya isaret eder. Istakoz yedigini gören kimse islerinde basarili olur. Eline de miras yolu ile bir para geçer.

Rüyada ıstakoz görmek; şansın açılmasına, büyük miktarda para kazanılmasına işarettir.

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