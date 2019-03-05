Rüyada ıstakoz görmek ne anlama gelir?

Rüyada ıstakoz görmek

Rüyasında ıstakoz gören, kimse çeşitli sıkıntıların ardından refaha kavuşacak anlamındadır. Eğer ıstakoz Canlı ise, elinize çok para geçecek demektir.

Rüyada görülen istakoz sansa ve talibe yorum lanir. Bir lokantada istakoz yedigini gören, giristigi her hangi bir iste basarili olur. Bir balikçidan istakoz satin aldigini gören, bol para kazanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada istakoz görmek bol para kazanmaya isaret eder. Istakoz yedigini gören kimse islerinde basarili olur. Eline de miras yolu ile bir para geçer.

Rüyada ıstakoz görmek; şansın açılmasına, büyük miktarda para kazanılmasına işarettir.