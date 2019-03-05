Rüyada kravat görmek ne anlama gelir?

Rüyada kravat görmek

Kravat ve her çeşit boyunbağı kişinin üzerinde biriken borç ve görevlere delalet eder.

Rüyada boynunuza çok güzel bir kravat taktiginizi görmek, gelecekte büyük ve itibarli bir kimse olacaginiza ve memleket içinde isim yapacaginiza isarettir. Kirmizi boyunbagi takmak, uzun ve heyecanli gönül maceralari geçireceginize; yesil boyunbagi takmak, bütün arzu ve isteklerinizin çok kisa bir zamanda yerine gelecegine; beyaz boyunbagi tak mak, ummadiginiz bir yerden sizi feraha çikaracak haberler alacaginiza ve bu haberlere çok sevineceginize; siyah boyunbagi takmak çok sikintili günler geçireceginize; sari boyunbagi baglamak ise, hafif bir hastalik geçireceginize alamettir.