Rüyada lokum görmek ne anlama gelir?

Rüyada lokum görmek

Rüyada lokum yemek kısa zamanda mutluluk verici bir haber alır. Bu haber sayesinde günleri mutlu geçer demektir. Rüyasında bir kutu lokum alan kimsenin hayatı gönlüne göre olur. Lokum ikram etmek başka insanları sevindirmek demektir.

Sevinç verici haberdir.

Rüyada lokum yedigini görmek, bugünlerde bir dedikodu isiterek çok üzülecegine delalet eder. Bademli veya fistikli lokum yemek, ev halkindan biri hakkinda duyacagi kötü bir söze isarettir.

Rüyasında lokum yediğini gören kısa süre içinde sevinç verici bir haber alır. Bu müjde sayesinde günleri aydınlanır. Rüyasında bir kutu lokum alanın istediği gibi bir hayatı olur. Lokum ikram eden başkalarını sevindirir.

Rüyada lokum yemek; kısmetin açılacağına işarettir.