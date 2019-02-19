Rüyada tarak görmek ne anlama gelir?

Rüyada tarak görmek

Tarak görmek genç ve bekar bir kız için; mesut olacağı bir erkekle izdivaca; bekar bir erkek için; şiddet ve sıkıntıya veya sabırlı bir kadına işarettir.

Rüyada yeni bir tarak görmek yola çıkılacağının işaretidir. Eski bir tarak uzaklardan bir haber alır. Başına süslü tarakla taradığını görmek bekarlar için güzel bir evliliğe yorumlanır.

Rüyayı gören bekar ise evleneceğine, tarak metal ise despot bir erkeğin hayatınıza girmesine, bazen de münafık arkadaşlara işaret eder.

Yol ile ilgili haberdir. Başa tarak takmak ise bekar kızlar için evliliktir.

Rüyada tarak görmek ve tarakla taranmak, kancik islerinizin bir düzene sokulmasi için çalistiginiza; baska birine tarak vermek, bulundugunuz iste rakiplerinizin olduguna delalet eder. Bazilarina göre; rüyada tarak görmek, dostlari ile veya dost görünen kötü kalpli kisilerle tabir olunur. Demir tarak faydasi dokunacak bir adamdir. Tarakla tarandigini görmek, hayir, menfaat, ferah, borcunu ödemek, muradinin olmasi, sünnetleri yerine getirmek zinet ve para ile yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada tarak görmek, faydali bir kimseye isarettir. Bazi tabirciler tarak, sevinç ve neseye isarettir demislerdir.

Yeni bir tarak yoldur. Eski bir tarak alan yada bulan uzak yoldan bir haber alır. Başına süslü tarak taktığını gören bekar bir kadın mutlu bir evlilik yapar.

Rüyada tarak görmek ve bu tarakla saçını taradığını görmek; şanslı bir kimse olduğunuza ve güzel bir haber alacağınıza işarettir.