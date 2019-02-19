Rüyada ıslak mendil görmek ne anlama gelir?

Rüyada ıslak mendil görmek

Rüyada ıslak mendil görmek, arkadaşa ve kadına yorumlanır. Rüyada süslü bir mendil görmesi ise, fazilete işaret eder.

Rüyada ıslak mendil almak maddi zorluklardan iyi duruma geçmeye, uzun süren çabaların sonunda düşlediği rahatlığa işarettir. Rüyada mendil, kadına işarettir.

Başka bir rivayete göre rüyada harhangi ıslak bir mendil görmek sıkıntılardan kurtulmaya ve dünyada salâh erbabı insanlardan biri olmaya ,büyük kimseler tarafından muavenet ve kereme mazhariyete yorumlanır.

Islak mendilin kuruduğunu ve eski haline geldiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.