Rüyada sarımsak görmek ne anlama gelir?

Rüyada sarımsak görmek

Üzüntü ve kedere, kötü bir isimle anılmaya, hayrı şerre tebdil etmeye, kötü ve haram mala, Hastanın sarımsak yemesi şifa bulmasına, Pişmiş sarımsak yemek kötülüklerden tövbe etmeye, hatalı yoldan dönmeye, Sarmısağı köküyle birlikte topraktan çıkarmak, akkraba cihetinden gelecek zarara delalet eder.

Rüyada sarımsak görmek dertli bir dönemden sonra, eliniz para geçecek ve maddi dertten kurtulacaksınız demektir. Kadınlar için bu Rüya, yakında bir evlilik olduğunun habercisidir.

Rüyada sarmisak, haran ve kötü mala ve çirkin söze isarettir. Rüya sahibi hayri, serre çevirir. Bundan dolayi, sarmisak yedigini gören kimse, kötü bir isimle anilir. Yedigi sarmisak pismis ise kötülüklerden tövbe eder ve hatadan döner. Sarmisak yemek, yalniz hasta için hayirdir. Sarimsagi kökünden çikardigini gören kimseye akrabalari tarafindan bir zarar ulasir. Kökünden çikarilan soganin tabiri de böyledir. Bazilari da, sogan ve sarmisak, üzüntü ve kederdir demislerdir.