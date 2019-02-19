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  • 19.02.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 12:39

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada yumurtadan civciv çıktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada kümsete civciv görmek ne anlama gelir? İşte rüyada civciv görmenin detayları...

Rüyada civciv görmek ne anlama gelir?

Zahmetsizce meydana gelecek rızık ve işe delalet eder.

Rüyada yumurtadan civciv çıktığı görülürse yaşamınıza renk katacak değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir. Kümeste veya bahçede görülürse berekete ve kısmete işarettir.

Rüyada yumurtadan civciv çıkması kısmettir. Bolluğa işaret eder.

Rüyada civciv görmek sevinçle yorumlanir. Rü yada civcivlere yem vermek Aile içinde sevinecek bir toplanti yapilacagina; civcivleri alip avuç içine alip sevdigini görmek, bir çocugunuz olacagina delalet eder.

Rüyada yumurtadan çıkan civciv görülürse ve de civciv güzelse, hayatınızda zevk verecek değişimlere hazırlanıyorsunuz demektir. Civcivin her rengi iyi sayılır. Kümeste veya bahçede görmek bolluğa ve kısmete delalettir.

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