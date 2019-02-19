Rüyada ot görmek ne anlama gelir?

Rüyada ot görmek

İyilik ve hayra; ot toplamak ya da yemek fakir için zenginliğe, zengin kimse için malın artmasına, dünyayı terk eden kimsenin yeniden dünyaya meyledip fitneye düşmeye; Avucu içinde ot bittiğini göremek, hanımı ile başkanısın ilişkisine tanıklık etmeye, EElinin dışında ot bittiğini görmek vefat etmeye, Bina ve mescid gibi yerlerin dışında ot bittiğini görmek, evlenmek suretiyle Aile çevresinin genişlemesine, Vücudunda ot bittiğini görmek ucuzluk ve bolluğa, mal ve zenginliğe; vücuda zararverecek yerde (kulak, yüz vb.) ot bittiğini görmek üzüntü ve kedere, hasta kimsenin vefat etmesine; İştah açıcı ekşi ot, kişinin bir yakını yahut dostu tarafından göreceği menfaate, ekşi sandığı otun acı olduğunu görmek pişmanlığa, Ot satan kimseyi görmek alçak gönüllülüğe, üzündü ve kederin gitmesine, Güzel kokulu otlar ve bunları koklamak üzüntü ve kederden kurtulmaya, güzel amele ve sevinçli gelişmelere, Güzel kokulu ot bekar için kadına, evli için çocuğa yahut güzel şöhrete; Güzel kokulu otların kök ve damarları erkek çocuğa, Güzel kokulu otların kesildiğini görmek üzüntüye, Kendisine güzel kokulu otlar ( çiçek, gül vb.) getirildiğini görmek duruma göre sevinçli bir olaya ya da hastalanmaya, Güzel kokulu ot satan kimseyi görmek kaza ve kadere razı olar olgun birkimseye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Çayır, Çimen, Mera,Yeşillik.)

Rüyada güzel koku saçan ve kuru olan ot veya otluk hafif bir felaketi; hiç kokmayan otluk görmek mal veya eşyadan bir şeyin çalınacağını gösterir.

Rüyada ot topladığını görmek fakirlikten kurtulup, zenginleşeceğine yorumlanır. Güzel kokulu ot görmek sıkıntılı bir olayın haberidir. Otların arasında yatmak yalnız kalınacağına ve özleme işaret eder.Ot kestiğini görmek de sıkıntılardan kurtulacağınızı işaret eder.

Rüyada ot görmek, herkes tarafından sevileceğiniz anlamına gelir.

Yemyeşil ot, hayatın kolaylaşacağına işaret eder.

Rüyada güzel kokulu ot görmek, küçük bir sevince isarettir. Ot bir yoruma göre de bereket ve bolluga da delalet eder. Ot yigini görmek, bir çok mal edinilecegine isarettir. Yesil ot murat, kuru ot iyi degildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen ot, iyilik ve hayirdir. Kendi avucu içinde ot bittigini gören kimse hanimim baskasi île görür, Avucunun disinda ot bittigini gören kimse ölür ve kabrinde ot biter. Mescit ve ev gibi yerlerin disinda otun bittigini görmek, evlilikle olan akrabaliga isarettir. Üzerinde ot bittigini ve bu otun da kulagim ve yüzünü örtmedigini görmek, ucuzluk ve bolluga erismektir.

Herkes tarafından sevileceğiniz anlamına gelir.