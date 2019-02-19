Rüyada pamuk görmek ne anlama gelir?

Rüyasında pamuk görmek

Heybet ve ağırbaşlılığa, utanma duygusu ve örtünmeye, mal ve menfaate, din ve Amel güzelliğine, hayırlı ve makbul işlere; Pamuk ağacı mütevazi insana, Pamuk toplamak helal mala, Pamuk biriktirmek sahut saklamak Aile fertleri için para biriktirmeye, Yastıık, minder yahut döşeğe pamuk doldurduğunu görmek bekar kimse için evlenmeye, evliler için varlık ve esenliğe; Pamuk atmak pamuğu çekirdeğinden ayırmak ve kabartmak biriyle münakaşa etmeye ve aleyhde söz söylemeye yahut zorluk ve sıkıntı veren şeyi gidermeye; Pamuğu didip atmak bazen günahları hafiifletecek işler yapmaya, Efendimizin (s.a.v.) sünnetine uymaya; Pamuğu bir maksatla kullanmak dini emirleri güzelce yerine getirmeye, sözünde durmaya ve diğer hayırlı işlere; Pamuk satan kimseyi görmek malve dünyalığı iyi olmakla birlikte meşakkati de çok olan kimseye delalet eder.

Tarlasında bembeyaz pamuklar görmek, feraha çıkmaya işarettir.

Bu Rüyalar genellikle iyi sayılır.Rüyada tarlada beyaz pamuk görmek, rahata kavuşmak şeklinde yorumlanır. Bembeyaz bir pamuk tarlası görmek en büyük isteğine ulaşmak demektir. Pamuk kozası hayırlı ve bol paradır.Pamuk toplamak görmek kendi emeği ile para kazanmak demektir.

İş hayatında başarılı olacaksınız. Rüyada pamuk görmek veya toplamak, zengin olacağınızın işaretidir.

Bembeyaz pamuk tarlası kimsenin hayallerinin gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada pamuk görmek, dokuz sekilde tabir olunur; Sessiz, menfaat, mal, elbise, vakar, heybet din, hayir ve makbul is. Rüyada pamuk topladigini görmek, helal mal ile yorumlanir. Bu mali saklayan ailesi için para artirir. Yastiga ve benzeri seylere pamuk doldurdugunu gören, evlenir. Pamuk, attigini gören, biriyle kavga eder ve aleyhinde konusur. Bir baska rivayete görede: Rüyada pamuk görmek, yün cinsinden olmayan maldir. Rüyada pamugu didip atmak, günahlarinin eksilmesine, Resulullah (S.A.V.) tn sünnetine, pamuk agaci ise, mütevazi bir adama isarettir.