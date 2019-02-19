Rüyada keçi görmek ne anlama gelir?

Rüyada keçi görmek

Rüyada keçi görmek hiç ummadığı bir yerden mal ve ganimete erişmeye, ele geçecek helal mala, dünyada tedbir sahibi birisine, evlada, rızık, nimet, ticaret ve menfaata işaret eder.

Havanın güzel olacağını haber veren hayvandır. Rüyada keçi görmek güzel bir mevsim geçirileceğine de yorumlanır.

Hazret-i Ali (r.a.) demiştir ki:

"Rüyada bir erkek oğlağı kulağından tutup hanesine çektiğini ve orada onu kesip etinden yediğini görmek, kırk sene fakirlikten beri olmaya delâlet eder."

Rüyada keçi görmek muradınıza ereceğinize işaret eder. Yine Rüyada keçi görmek iyi niyetli, ama kuşkucu ve aksi bir arkadaşa da işaret eder.

Rüyada keçi kesmek

Rüyada keçi kesmek, keçi kesildiğin görmek veya keçi kestiğini, derisini yüzdüğünü, etini taksim ettiğini görmek, mevkiin artacağına işarettir. Bu Rüya zenginlik ile de tâbir edilir.

Rüyada keçi yemek

Erkek oğlağı kulağından tutarak eve götürmek ve orada kesip etinden yemek kırk yıl yoksulluk çekmemeye, Keçi tersi şerefli bir kimsenin malına, keçinin kılı mala, rüyada keçi eti mal elde etmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Dağkeçisi, Teke.)

Rüyada erkek keçi görmek

TEKE (Keçinin erkeği): Rüyada erkek oğlak erkek evlada işaret eder.

Rüyada keçinin erkeğinin görülmesi, görünüşte heybetli, ihtiyar ve ahmak bir adama işarettir. Bazı kere de rüyada teke görmek, dini sağlam ve şanı yüce bir zata delâlet eder.

Rüyada bir tekeyi tutup sırtına bindiğini görmek, güç işleri başarmaya ve kudrete delalet eder. Çünkü tekeyi tutup zaptetmek güç kuvvet ister.

Rüyada erkek keçi (teke) tedbir sahibi kimseye, şerefli ve muteber bir adama, Erkek oğlak evlada, onun eti mal ve dünyalığa tabir edilir

Rüyada keçi bulmak

Rüyada bir keçi bulduğunu veya ona mâlik olduğunu görmek, dünyada tedbir sahibi büyük bir adama delalet eder.

Rüyada erkek oğlak görmek ve bulmak, bir çocuk ile tâbir olunur.

Rüyada dişi keçi görmek

Rüyada dişi oğlak, kız evlada, işarettir. Rüyada birçok dişi oğlak otlattığını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntının bitmesine işarettir.

Rüyada keçi sağmak

Rüyada keçi gibi sütü ve eti helâl hayvanları sağmak veya sağıldığını görmek, helâl rızka, menfaat ve nimete delâlet eder.

Yine rüyada keçi sağmak rızık teminine, güzel ilişkiye, ilmi siyasete, insanlara mudara yapmaya

Rüyada keçi sütü içmek

Keçi sütü içmek emeklerinizin karşılığını alacaksınız demektir.

Rüyada keçi yavrusu görmek

Rüyada keçinin yavrusu olan oğlağı görmek, insanın çocuğuna delâlet eder. Bir kimsenin rüyada oğlak görmesi, çocuk ile tâbir olunur.

Rüyada keçi kurban etmek

Rüyada keç kurban ettiğini görmek, onlardan gelecek menfaatlere ve helal rızka delâlet eder.

Rüyada keçi sürüsü görmek

Rüyada toplu halde keçi sürüsü görmek, sevincin ve saadetin devamına delâlet eder.

Rüyada keçi saldırısına uğramak

Eğer bir keçinin saldırısına uğradığınızı gördüyseniz, işyerinde rakiplerinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Bir keçinin saldırısına uğradığınızı görmek, etraftaki insanlara dikkat edilmesi gerektiği anlamındadır.

Rüyada yaban keçisi görmek

Rüyada yaban keçisi görmek, zengin ve servet sahibi kadınlara delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir dişi yaban keçisi bulduğunu görmesi, geçimi hususunda çalışmaya, bolluğa ve hayıra delâlet eder.

Rüyada yabani dişi keçiler görmek, bolluk, bereket, hayır, rahatlık ve huzura delâlet eder.