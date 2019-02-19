Rüyada denizatı görmek ne anlama gelir?

Rüyada denizatı görmek

Rüyada denizatı görmek talih demektir. Rüyada denizatı, afiyet servet, huzur ve sükuna işarettir. Denizatı talihin açıklığına yorumlanır. Denizatı görmek, izzet, şeref, talih ve uzun arzuya ve korkudan emin olmaya delâlete eder.

Rüyada beyaz Denizatı görmek muradına nail olacağına uzun ömre ve çalışma hayatında talihin açıklığına, talihin açık olması demektir.

Denizatı tutmak sıhhat, afiyet, kısmetin bolluğuna ve iyi talihle tabir olunur.

Ruyada denizatı yemek mevkiin yüksekliğine ve menfaate, talih ve bahtının açılmasına, iyi hale, sevinçli habere yorumlanır.

Denizde birden fazla denizatı görmek büyük kısmet alacağına, kazançlı işlere ferah ve sevince, Alın teriyle kazanılan mala ve bereketli rızka işaret eder.

Rüyada Deniz atı görmek, dileklerin olacağına, mutlu habere, maddi anlamda kazançlı işleri simgeler.

Rüyasında denizatı gören sevinçli bir haber alacağına yorumlanır. Denizatı talihin açılmakta olduğunu işaret eder. Denizde ilerleyen bir veya daha fazla denizatı ise büyük kısmet demektir.