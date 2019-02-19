Rüyada iğne görmek ne anlama gelir?

Rüyada iğne görmek

Yoksulun durumunun düzelmesine, Düzensiz ve dağınık işlerin toplanmasına, bekar için evlenmeye, Dikiş diktiği iğnenin kırılması, kaybolması yahut kullanılmaz hale gelmesi işlerin bozulmasına ve bir süre sonra toparlanmaya, İğne ve çuvaldız gibi şeyler haamile kadın için kız çocuğuna, diğerleri için yolculuğa, İğne, kendisiyle iyi geçinilen uyumlu kadın ve erkeğe, İğnenin ağza kaçması yahut onu yemek, kendisine zararı dokunacak birine sırrını söylemeye, Topluiğne perakende işleri bir araya getirmeye, İğne batması kınanmaya, ayıplanacak bir durumun meydana gelmsine, İğne ile bir söküğü, yırtığı yahut bir şeyi dikmek dağınıklığınıklıktan sonra toparlanma ve hayatın düzene girmesine delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; İğne Vurulmak.)

Rüyada iğne görmek, sağlığınıza daha fazla dikkati etmeniz gerektiğini işaret eder. Bazı dert ve şanssızlıklara uğrayacaksınız demektir.

Güç, direnç, canlılık, başarı olarak yorumlanır. Vücuduna iğne batan kimse bir iyilikle karşılaşır. İğnenin yapıldığı maddeye göre de ayrıca yorumlanır.Birtakım sıkıntı ve şanssızlıklarla karşılaşacağınız anlamındadır.

Başka bir rivayete göre de rüyada iğne görmek bekar kimse için evlenmeye yolunda atılacak adımlara, fakir için halinin iyiye dönmesine işaret eder. Rüyada iğne görmek Rüyayı gören kimsenin iyi ve güzel davranışlara sahip bir insan olma yolunda ilerlediğine işaret edebilir. Eline bir iğne yaptığını görse, iğne sahibinin işlerinin duzluyunde, dağınık çalışmalarının toplanması ve düzelmesi için arzu ettiği şey üzerine işaret eder. Parça üzerinde iplik varsa yahut iğne ile dikiş dikiyorsa rüyayı görenin halinin iyi olmasına, dağınık ve düzensiz işlerinin toplanmasına işaret eder.

Rüyada iğne gormek ile dikiş diktiği iğnesinin girildiğini veya yerildiğini, elinden al indiğini görse halinin kötü olacağına ve işlerinin düzensiz gideceğine ve bozulacağına alamettir. Eğer iğnesi yok olduğunu görse o kimsenin işlerinin bozulmaya yaklaştığına, fakat tam bozulmadan kurtaracağına işarettir. İğne, iplik ve kadınla da tabir edilmiştir. Rüyada iğne gormek beraberinde iyi geçinilen erkek ve kadına işaret eder. İğneyi yediğini gören, kendisine zarar gelecek birisine sırını söyler.

Birine iğne battığını gören, o kimseyi ayıplar ve kendisi de başkaları tarafından ayıplanma ile karşı karşıya kalır. Eğer bir kimse rüyada insanların elbiselerini diktiğini görse, insanlara nasihat eder ve onların arasını ıslah etmeye çalışır. Kendi elbisesini diktiğini gören kimse, fakir ise zengin olur, dağınık ve perişan işleri yoluna girer. Hali bozuk ise davranışlarını düzene sokuyor. Eğer iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini görse o kimse gıybet ve kötülüklerden teybe eder ya da günahlarından istiğfar eder.