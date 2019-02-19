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  • 19.02.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 12:20

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada demir kürek görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kürek görmenin detayları...

Rüyada kürek görmek ne anlama gelir?

Rüyada kürek görmek, hanim ve kadin hizmetçiye isarettir. Rüyada demir kürek görmek, hizmetçiye ve menfaata isarettir. Demir kürek, hizmetçi almak arzusunda olan kimse için nikaha ve hizmetçi edinmeye, ziraat sahipleri için hububat ve ziraatim toplamasina isarettir. Bazen demir kürek istahli olmaya isarettir. Bazen demir kürek geceye isarettir. Bazi tabirciler, demir kürek geceye, bazilari da kendisiyle is yapiliyorsa çocuga, is yapilmiyorsa hizmetçiye isaret eder, dediler. Demir kürek hayir ve hasenati mesakkat ve zahmeti ihtiyar eden kuvvetli ve emniyetli bir kimseye isaret ettiginden, herkes ondan imdat ve yardim talebinde bulunur ve ona itaat ederek, isi sonuçlanir ve maksadi hasil olur. Demir kürek, zahmet ve mesakkatlere sabreden bir kadina, bazen de rizik, menfaat ve hastaliktan kurtularak sevince erismeye isarettir.

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