Rüyada beyin görmek ne anlama gelir?

Rüyada beyin görmek

Her nevi beyin nimete, hayra, akla, zekaya, namaz ve takvaya, Beynin büyüklüğü akıllığa, küçüğü ahmaklığa, Akla gereğinden ziyade önem vermeye ve her şeyi akılla çözmeye kalkmaya, Beyin yemek bazen akılsızlık etmeye, bazen de define yahut saklı maldan geeçinmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Dimağ.)

Beyin yiyorsanız, bazı bilgiler edinip bundan karlı çıkacaksınız.

Rüyada Hayvan beyni görmek, psikolojik durumunuzun yakında bozulabileceğine işarettir. Eğer kendi beyninizi gördüyseniz, durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmadığınızın işaretidir.

rüyada kendi beynini görmek, Rüyasında kendi beynini gören kimse, aldığı kararlar yüzünden sıkıntıya uğrayacaktır.

Rüyada beyin görmek. Uç sekilde yorumlanir, Gizli mal sahibi olmaya, Keskin ve kuvvetli akla, Allah nezninde makbul hayir yapmaya. Rüyada görülen beyin görülmeyen biriktirilmis maldir. Kendi beyninin büyük oldugunu gören kimsenin, akilli olduguna isaret eder. Beynin yok oldugunu gören kimsenin ise cahil olduguna isaret eder.

Bir kimse rüyada beynini yedigini görse, o kimse kendi malini yer. Baskasinin beynini yedigini görse, o kimse acilen vefat eder yahut hakir bir kimsenin malini yer. Bazen de, beyin dine ve ibadetleri gizli yapmaya isaret eder.

İbn-i Sîrîn (rh.a)

demiştir ki: Rüyada beyninin burnundan akıp yere düştüğünü görmek, eldeki malın zayi olacağını delâlet eder. Beyninin rayihası fena ve kötü koktuğunu görmek, zekâtı verilmeyen mala işarettir.

Rüyada bir ölünün beynini yediğini görmek, ondan gelecek mirasa delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:

Rüyada beyin görmek üç vech ile tabir olunur:

a) Gizli mal,

b) Keskin ve kuvvetli zeka,

c) Makbul olan hayır.

İbn-i Kesir de demiştir ki:

Rüyada kafası yarılıp içindeki beyninin aktığını görmek,

topladığı ve gizlediği malın elden çıkacağına işarettir.

Bazı Rüya tabircileri demişlerdir ki: Her ne çeşit beyin olursa olsun, rüyada beyin görmek mala delâlet eder.

Rüyada herhangi bir insanın kemiğini kırarak içinden iliğini emdiğini görmek, onun malından zorla yemeye işarettir. Eğer o kişi bilinmiyorsa, insanların malından haksız olarak almak ile tabir olunur.

Yine rüyada bir adamın beynini çıkardığını görmek, onun mala ait esrarını ifşaya, çıkardığı beyni kendi cebine koymak veya yemek, onun malını almağa ve yemeğe

işarettir. Rüyada kendi beyninden bir miktarını veya tamamını birine verdiğini görmek, eldeki malı infak ve israfa delâlet eder.

Danyal (a.s.)

demiştir ki: Baştaki beyin ve kemikler içindeki ilik gizli mala delâlet eder.