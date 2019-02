Rüyada demir görmek ne anlama gelir?

Rüyada demir görmek

Güç ve kuvvete, mal ve mülke; Demirre istediği şekli kolaylıkla vermek zorlukların üstesinden gelmeye, Demiri dişiyle çiğnemek zorlu bir topluluğa zarar vermeye, Demiri ekmeğe katık yapıp yemek her halükarda başarıya, kurtuluşa ve zafer bulmaya, Demiri eritmek halkın diline düşmeye, Demirden mamül eşya menfaate, Demir yığını bir kadından arzu ettiği şeye nail olmaya delalet eder

Rüyada demir görmek, hayatınızda çabucak çözülmesi gereken önemli bir konuya dikkatinizi çekmek içindir.

Demir, sıkıntının işaretidir. Beklenmedik bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Demirden yapılmış eşya almak, güçlenmek, yenilmeyecek duruma gelmek demektir.

Rüyada demir görmek, bir kimse tarafindan horlanacaginiza; kivrilmis demir görmek, sevdiginiz bir kimse iledarilacaginiza; islenmis demir görmek, istediginiz her seyi elde edeceginize; demirden yapilmis aletler görmek, genellikle güvenlik olarak yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen demir, onu elinde bulunduran için mal ve kuvvettir. Demiri aldigini gören kimse için de zayifliktan ve acizlikten sonra yine kuvvettir. Demir yedigim gören kimse her yerde kurtulus ve zafere erer. Demiri ekmekle beraber yedigini gören kimse, geçimi için halka uyar, minnet ve güçlük altina girer. Demiri, disiyle çignedigini gören kimse kuvvetli bir mlllete zarar verir. Rüyada bir yere biriktirilmis demir gören kimse dünya esyasindan hayra ve bir kadindan arzu ettigi seye erisir. Kendisi için demirin yumusadigini gören kimse rizik ve genislige isarettir. Demir erittigini gören kimse, kendisiyle övünebilecegi bir is görür. Demir erittigini gören kimse, halkin diline düser ve insanlar onun dedikodu sunu yaparlar. Rüyada demirden yapilar sey insanlar için menfaat ve kuvvettir.