Rüyada duman görmek ne anlama gelir?

Rüyada duman görmek

Göğe doğru yükselen beyaz duman hayra, dumanın siyah veetrafa dağıldığını görmek gizlenen bir şeyin ortaya çıkmasına, Uzaktan görülen duman uyarıya, Bacadan çıkan duman normalyollarla geçiştirilecek sıkıntıya, Evi duman kaplaması sıkıntı ve üzüntüye, DDumanlı bir yerde olduğunu görmek hile ve düzenbaz kimselerle olmaya, Göze duman kaçması geçici bir üzüntüye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sis.)

Rüyada duman görmek yapacağınız girişimlerin amaçlarına ulaşacağını söyler. Sıkıntıdır.

Rüyada duman içinde kaldiginizi ve bogulmak tehlikesiyle karsilastiginizi görmek, is veya Aile hayatinizda bazi buhranli anlarin gelip çattigina, bundan kurtulmaya çalistiginiza yorumlanir. Dumanin yavas, yavas etrafinizdan çekildigini gör mek, içinde bulundugunuz kötü durumdan siyrildiginiza ve ferah günlere kavusmanizin yakin olduguna isarettir.