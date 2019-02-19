Rüyada kene görmek ne anlama gelir?

Rüyasında kene görmek

Aşağılık ve düşük karakterli düşmana, başkasının sırtından geçinen geçinen Asalak kimseye delalet eder.

Kötü niyetli, ortalığı karıştıran, fit sokan ahbaptır.

Rüyada Kene görmek, arsiz, haysiyetsiz, yapiskan insanlarla yorumlanir. Kene hain, hasis bir düsmanla da yorumlanir. Rüyasinda kene toplayip attigini gören, malini yemek isteyen birini yanindan uzaklastirir. Bir keneyi öldürdügünü gören, düsmanina üstün gelir. Bazilarina göre karnini haram ile dolduran bir adamdir. Çünkü kene, yalniz kan içerek yasar. Bir baska rivayete görede: Kene görmek, asaletsiz alçak düsmanlara isarettir. Rüyada kene görmek,kendi malindan yiyen Aile ve akrabasindan olan kimselerin üzüntü ve kederidir. Rüya sahibinin vücudunda bulunan kene; üzüntü, keder ve zarardir. Kene, akrabadan olan bir düsmana da isarettir.