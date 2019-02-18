Rüyada yaprak görmek ne anlama gelir?

Rüyada yaprak görmek

Ağaç yaprakları elbiseye, gönül ferahlığına, İncir ağacının yaprakları üzüntüye, Kitap yaprağı yemek ilme delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Ağaç, Kitap.)

Yeşil yaprak murada ermek anlamındadır. Sararmış, kurumuş, bir yaprak hayal kırıklığı yaşamak demektir. Bir ağacın, dalın yapraklanması, istediğiniz şeylerin olacağını işaret eder.

İş hayatında büyük başarılara imza atacaksınız. Eğer kurumuş yapraklar gördüyseniz, hayal kırıklığına uğrayacağınız anlamına gelir.

Yeşil yaprak iyi bir umut, kurumuş yaprak ise hayal kırıklığıdır. Ağacın yapraklanması ise hayallerin gerçek olacağına işarettir.

Rüyada yas ve yesil yapraklar görmek, agaç üzerinde ise iyi ve müjdeli habere, saglik ve mutluluga; yerde ve dalindan kopmus ise, küçük bir üzüntü ve hastaliga delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada yaprak görmek, Rüya sahibinin kazançli bir isle ufirayip bol para kazanmasina isarettir.