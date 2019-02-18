Rüyada leblebi görmek ne anlama gelir?

Rüyada leblebi görmek

Rüyada leblebi görmek iyi olmayan bir isten gelen paradir. Leblebi yiyen bir kisi bir borcu ödemeye mecbur olacak demektir. Leblebi aldigini gören bir kimse birine kefil olacaktir. Leblebi kavurdugunu görmek baskalarinin yüzünden borca girmek demektir. Rüyada leblebi yenmesi, karaciger ve siroz hastaligi kabul edilir.