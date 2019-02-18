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  • 18.02.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 12:16

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada leblebi yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada leblebi kavurduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada leblebi görmenin detayları...

Rüyada leblebi görmek ne anlama gelir?

Rüyada leblebi görmek iyi olmayan bir isten gelen paradir. Leblebi yiyen bir kisi bir borcu ödemeye mecbur olacak demektir. Leblebi aldigini gören bir kimse birine kefil olacaktir. Leblebi kavurdugunu görmek baskalarinin yüzünden borca girmek demektir. Rüyada leblebi yenmesi, karaciger ve siroz hastaligi kabul edilir.

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