Rüyada hurma görmek ne anlama gelir?

Rüyada hurma görmek

Yağmura, Kur an ı Kerim okumaya, ilim öğrenmeye, dine faydalı işler yapmaya, helal ve güzel rızka, Hurma yemek mala, mevsiminde hurma devşirmek iyi meziyetleri olan bir kadınla evlenmeye, zahmetsiz olarak elde edilecek dünyalığa, imanın tadına varmaya vee dünyalığa, Ham hurma görmek suya muhtaç olanın Su bulmasına; bu hurma kızıl ise kanın, sarı ise safranın galebesine, Hacc mevsiminde hurma yediğini yahut ikram edildiğini görmek hacca gitmeye, Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düşmesi ikiyüzlü birinden ilim öğrenmeye, Mevsiminde taze hurma görmek bayındır bir şehirde memuriyete, mevsimi dışında görmek hastalanmaya, Hurma ağacını silkerek üzerine hurma dökülmesi sıkıntı ve kederden kurtulmaya, Hurmanın çekirdeğini çıkarmak çocuğun olmasına, Hurmasalkını Aile fertlerinin bir araya gelmesine yahut bereketli kazanca, Hurma satıcısı sünneti bilen ve onu yaşayan kimseye, biriktirilmiş mala, Sarhoş etmeyen hurma şarabı ve hurma yağı alınteriyle kazanılan mala delalet eder.

Hurma görmek veya yemek bolluk ve bereketin işaretidir.

Rüyada hurma almak ve yemek, helal kazanca, kuru hurma hastalıkların derman bulacağına ve eğlenceli zaman geçirmek anlamına gelir.

Rüyada hurma görmek ya da yemek, bolluğun ve bereketin işaretidir.

Büyük kısmet, bolluk, para, zenginliktir. Kişinin kısmetinin açılacağı anlamına da gelir.

Rüyada görülen hurma, gören için yagmurdur. Hurma yedigini görmek, sirf kendisi için olup baskasinin hissesi bulunmayan riziktir. Bazen hurma yemek, Kur an okumaga ve dinine fayda verecek bir seyle tabir edilir. Defnedilmis hurma, biriktirilmis maldir. Dagilmis ve saçilmis hurma, devamli olmayan paradir. Rüyada kendisine hurma getirildigini görse, makam ve rütbe sahibi kimseler tarafindan eline mal geçecegine isaret eder.

Kuru bir hurma agacindan, üzerine hurma düstügünü gören kimse, münafik bir kimseden ilim ögrenir. Üzerine hurma düsüren kimse sikinti ve kederli ise ferahlar. Bir kimse hurma alip içerisinden çekirdegim çikardigini görse, o kimsenin bir çocugu olur. Bir kimse hurma agacindan siyah bir üzüm kopardigini görse, çocugu olur. Hurma, helal ve güzel rizikla da tabir edilir.

Bir kimse güzel bir hurma yedigini görse, iyi bir söz isitir ve büyük menfaata isarettir. Hurma gömdügünü gören kimse, hazineden yahut yetim malindan mala sahip olur. Yahut mal biriktirir ve o mali gizler. Bir kimse bir hurmayi emip baskasina verdigi ve alanin da emdigini görmesi, kendisini diger kimseye bilinen cüz i ber seyde ortak olmasidir.

Rüyada hurma yedigini gören, imanin tatliligini bulur. Hurmayi yanp çekirdegim çikaran kimsenin bir çocugu olur.

Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine delâlet eder..