Rüyada susam görmek ne anlama gelir?

Rüyasında susam görmek

Rızka ve helal mala; Susam Ekmek faydalı ticarete, büyüyen kazanca ve sevince, Susam görmek bazen zarar ve ziyana delalet eder.

Rüyada susam görmek, zengin olmak ve her geçen Gün zenginliğin artmasına işarettir.

Bolluk, bereket, paradır. Susamlı yiyecekler de aynı şekilde yorumlanır. Kişi rüyasında susamları atarsa para kaybeder.

Rüyada susam görmek, malin artmasi ile tabir olunur. Bir kimseye susam verdigini gören o kisiye para verir. Birinin kendisine susam verdigini gören o kisiden para alir.

Bir rivayete göre susam görmek gittikçe artan mal ile yorumlanir. Bir kimseden susam aldigini gören, o kisiden menfaat görür. Kirmani ye göre; susam ticaret malidir.

Eski, lezzeti ve rengi degisik olursa haram mal, ve bir rivayete göre de, kederdir. Rüyada susam satin almak iyiye, satmak ise kötüye isarettir. Bazilarina göre susam ekmek ticarette gayrete; tarladan toplamak kazanca, yigmak servete, ezip yagini çikarmak bu maldan çok para kazanmaya delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen susam, rizik ve helal maldir. Susamin sikilmisinin tabiri de böyledir. Susamin ögütülmüsü aziz ve kuvvetli bir maldir. Diger hububat da böyledir.

Rüyada susam ektigini gören kimse faydali bir memuriyete, iyi bir ticarete, takvaya, büyüyen bir kazanca ve sevince nail olur. Susamin kurusu tabirce yasindan daha kuvvetlidir.

Susamin kavrulmusu, ser, zahmet ve mesakkattir. Bazi tabirciler, susam görmek doktorlar için hayirdir, diger kimseler için de atesli hastaliga delildir, dediler. Rüyada susam gören kimse zarar ve ziyana düser.