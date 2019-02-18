Rüyada palamut görmek ne anlama gelir?

Rüyada palamut görmek

Rüyada palamut baligi yemek, evinin bereketine yorumlanir. Palamut baligi bir fakiri doyurmaniza, yardim imkanlarinizi etrafinizdakiler için kullanmaya, baskalarinin rizkina yardimci olmaniza isarettir. Rüyada bir palamut baligi satin aldiginizi görmek kismete delalet eder. Rüyada bir balik lokantasinda palamut yediginizi görmek, beklemediginiz bir yerden büyük bir kismete kavusacaginiza isarettir.