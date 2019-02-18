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  • 18.02.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 12:45

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada palamut balığı yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada palamut aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada palamut görmenin detayları...

Rüyada palamut görmek ne anlama gelir?

Rüyada palamut baligi yemek, evinin bereketine yorumlanir. Palamut baligi bir fakiri doyurmaniza, yardim imkanlarinizi etrafinizdakiler için kullanmaya, baskalarinin rizkina yardimci olmaniza isarettir. Rüyada bir palamut baligi satin aldiginizi görmek kismete delalet eder. Rüyada bir balik lokantasinda palamut yediginizi görmek, beklemediginiz bir yerden büyük bir kismete kavusacaginiza isarettir.

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