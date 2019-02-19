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  • 19.02.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 11:08

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada birinin kendine kurşun attığını görmek ne anlama gelir? Rüyada attığı kurşunun durmaksızın sürekli gittiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kurşun görmenin detayları...

Rüyada kurşun görmek ne anlama gelir?

Tüfek kurşunu görmek yerine ulaşan söze, elçiye yahut gıybata, Birinin kendine kurşun atması, o kimseden bir söz getirilmesine, birine kursun atmak, o kimseye adam göndermeye, Kurşunun dosdoğru gitmemesi, gönderilen kişinin yerine varamaamsına, Attığı kurşunun durmaksızın sürekli gittiğini görmek dünya durdukça devam edecek ad ve şöhrete; Külçe halindeki kurşun mala, kurşun eritmek kazanç amacıyla gayret sarf etmeye, Kurşun ( maden olarak) menfaate, hizmetkara ve ev eşyasına delalet eder.

Rüyasında kurşun gördüğünü gören kişi iş yaşamında bazı başarısızlıklara ve mağlubiyetlere uğrayacağınızın, çevrenizde bulunan insanlara dikkat etmezseniz n ihanete uğrayacağınızın belirtisidir.

Kurşun ve silah Rüyaları başarı, inanç, atılganlığı temsil eder.

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