Rüyada kurşun görmek ne anlama gelir?

Rüyada kurşun görmek

Tüfek kurşunu görmek yerine ulaşan söze, elçiye yahut gıybata, Birinin kendine kurşun atması, o kimseden bir söz getirilmesine, birine kursun atmak, o kimseye adam göndermeye, Kurşunun dosdoğru gitmemesi, gönderilen kişinin yerine varamaamsına, Attığı kurşunun durmaksızın sürekli gittiğini görmek dünya durdukça devam edecek ad ve şöhrete; Külçe halindeki kurşun mala, kurşun eritmek kazanç amacıyla gayret sarf etmeye, Kurşun ( maden olarak) menfaate, hizmetkara ve ev eşyasına delalet eder.

Rüyasında kurşun gördüğünü gören kişi iş yaşamında bazı başarısızlıklara ve mağlubiyetlere uğrayacağınızın, çevrenizde bulunan insanlara dikkat etmezseniz n ihanete uğrayacağınızın belirtisidir.

Kurşun ve silah Rüyaları başarı, inanç, atılganlığı temsil eder.