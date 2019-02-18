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  • 18.02.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 11:30

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada mısır topladığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada mısır görmenin detayları...

Rüyada mısır görmek ne anlama gelir?

görmek

Rüyasında yemek , mısır tarlası görmek genç bir erkek için yapı işlerindeki başarısına; daha tecrübeli bir yaşta ise zor olmasına rağmen yaptığı işin sonunda kazanca; genç bekar kadın için çok dedikodulu bir evliliğe; iş kadını için beklenmedik bir yerden gelecek paraya işarettir.

İşlerinizdeki durgunluk sona erecek, iş yaşamınızda hareketli bir döneme gireceksiniz demektir. Mısır topladığını görmek ise işlerinizin düzeleceğini, elinize para geçeceğini işaret eder.

Şansın, paranın ve mutluluğun işaretidir. İnsanların mısır topladığını gördüyseniz, bir arkadaşınızın elde edeceği başarıya sevineceksiniz.

Sarı renkli ise hastalıktır. Yeşil yapraklı, üstü örtülü mısır çabuk harcanacak paradır.

Rüyada misir görmek, koçanli ise yoksulluga, tane halinde ise para ile tabir edilir. Bazi tabirciler misir, islerin bozulmasina ve hastaliga isarettir, demislerdir.

Şansın, paranın ve mutluluğun işaretidir. İnsanların mısır topladığını gördüyseniz, bir arkadaşınızın elde edeceği başarıya sevineceksiniz.

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