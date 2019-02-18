Rüyada çerez görmek ne anlama gelir?

Rüyada çerez görmek

Rüyada çerez görmek, mal, rızık ve servet ve nimettir. Rüyada çerez yemek, rızka, faydalı ortaklığa ve mala delâlet eder. Yine rüyada çerez görmek, vaadin yerine getirilmesine, borcu ödemeye, gurbette bulunanın gelmesine alamettir. Rüyada çerez görmek, mal, afiyet ve rahatlığa delâlettir. Lezzetli çerez helâl mala işarettir.

Rüyada çerez yediğini ve bu çerezin lezzetli olduğunu görmek, helâl mala delâlet eder. Rüyada çerez görmek, sıhhat ve afiyete ve rızka delâlet eder. Yine çerez rüyası, cimri bir kimseden mal almaya işarettir. Çerez yemek, ecnebi memleketlerinden mal almaya ve ticarette bulunmaya delâlet eder. Bazı kerede çerez yemek, vücudun sıhhat ve afiyette olmasına delâlet eder.

Bazen çerez zorlukla elde edilen mala, bazen de, insanların arasını bulan kimsiye yorumlanır. Ceviz, badem vs. gibi şeylerin kabuğu elbiseye delalet eder. Önünde çerez görmek erkek çocuk ile tâbir edilir. Bir kimsenin rüyada çerez görmesi veya çerez yemesi, rahatlık ve geniş rızka delâlet eder. Kabuksuz çerez kolaylığa ve mala işarettir.

Rüyada çerez almak cömert, kerim ve iyilik sahibi bir adama delâlet eder. Emeksiz, külfetsiz meydana gelen bir mal ile de tâbir olunur. Bu sebeple rüyada çerez görmek, kolaylıkla elde edilen bir mala işarettir.

Rüyasında çerez aldığını veya birinin verdiğini görmek ve yemek, yediği kadar mal ve nimet husulüne delâlet eder.

Rüyada çerezin tuzlu ve acısı, karadan ve denizden kolaylıkla erişilecek rızka delâlet eder. Bazı kere de çerez görmek, hâmile kadının yakında doğuracağına işarettir.