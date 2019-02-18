Rüyada fındık görmek ne anlama gelir?

Rüyada fındık görmek

Rüyada fındıklar görmek, sosyal ve finansal konumunuza zarar verecek bazı tartışmalara girebileceğinizin habercisidir.

Aşk ve iş hayatında oldukça başarılı olacaksınız. Ağaçta taze fındık, umutların gerçekleşeceğini belirtir. Fındık, kısmet, boluk, düşlerin gerçekleşeceğine işaret eder.

Ibn i Sirin e göre findik görmek mal ve nimettir. Çürümüs veya aci findik içi gören, bir kimseden azar isitir. Rüya sinda findik içi yedigini ve bunun da güzel ve tatli oldugunu gören helal bir mal edinir. Findik da, tatli olmak sartiyla, daima helal mal ile yorumlanir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada findik, garip, zengin, cömert, Kar sahibi ve insanlarin arasini birlestiren kimse ile tabir edilir. Findik yedigini gören kimsenin güçlükle eline mal geçer. Bazilari da, findik ve kabuklu olan her meyve üzüntüye ve baginp çagirmaya isaret eder, demislerdir.

İbn-i Kesir'e göre fındık, mal ve ni'mettir.

Kirmani diyor ki: Çürümüş veya acı fındık içi gören, cimri bir adamdan küfür işitir.

Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Rüyasında tatlı fındık içi yediğini görenin eline, helal mal geçer. Fakat, yediği fındık içi acı yahut çürükse; mal haramdır.

Ebu Said'ül Vaaz'a göre; fındık yediğini gören; zengin bir adam sayesinde mala konar.

Fındık ağacı, hayırsız, itibarsız, zengin, eğlenceyi seven bir adama işaret eder.

Nablusi'ye göre: Rüyada fındık, garip, zengin, cömert, kâr sahibi ve insanların arasını birleştiren kimse ile tabir edilir.

Denilmiştir ki, fındık, güçlükle elde edilen maldır. Onu yediğini gören kimsenin güçlükle eline mal geçer. Bazıları da, «fındık ve kabuklu olan her meyve üzüntüye ve bağırıp çağırmaya delâlet eder» demişlerdir.

Fındık, rüya sahibinin şehrinin büyükleri ve nüfuzlarının kırılmasına mal ve evlâdlarının selbedilmesine delâlet eder. Bazan da fındık, bekâratın izalesine delâlet eder, rüyada tanımadığı birisinin yanına girdiğini gördüyse.

Yine Rüyada fındık görmek, garip, zengin, cömert, kar sahibi ve insanların arasını birleştiren kimse ile tabir edilir. Fındık yediğini gören kimsenin güçlükle eline mal geçer. Bazıları da, fındık ve kabuklu olan her meyve üzüntüye ve bağırıp çağırmaya işaret eder, demişlerdir.