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  • 18.02.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 12:05

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada badem şerbeti içtiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada badem görmenin detayları...

Rüyada badem görmek ne anlama gelir?

Rüyada badem görmek, yakalanılan hastalığın tamamen geçeceğine, kimine görede büyük bir felekete, hırsızlarla karşı karşıya geleceğinize, badem yemek, mutluluk ve berekete işarettir.

Bir kimsenin rüyada badem görmesi veya badem şerbeti içmesi, rahatlık ve geniş rızka delâlet eder. Bazı kere de badem ağacı görmek, cimri ve galip bir adama işarettir

Cabirül-Mağribî demiştir ki:
"- Rüyada badem görmek, mal ve nimettir. Badem eğer kabuklu ise meşakkate, iç ise kolaylığa ve mala işarettir."

İbn-i Sîrîn de demiştir ki:
"- Rüyada badem görmek, mal, afiyet ve rahatlığa delâlet eder . Tatlı badem helâl mala, acı badem ise haram mala işarettir.

Rüyada badem yediğini görmek, vücudun sıhhatine ve ele geçecek bir mala delâlet eder.

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