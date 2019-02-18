Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 18.02.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 11:48

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada renkli renkli üzümler görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru üzüm satın aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kuru üzüm görmenin detayları...

Rüyada kuru üzüm görmek ne anlama gelir?

görmek

, bolluğa, yuvada mutluluğa, hayırlı para ve kısmete yorumlanır. Yine Rüyada görülen Kuru üzüm nimette, mala, paraya işaret eder.

Rüyada kuru üzüm görmek, ele geçecek rızk, memuriyet, iyi arkadaş demektir. Bir kimsenin her şekilde rüyada kuru üzüm görmesi, rengi ne olursa olsun faydalı rızka ve menfaata işaret eder. Kuru Üzüm geniş ve çok rızk anlamına gelir.

Kuru üzüm yemek iyi ve faydalıdır. Dünyadan lezzet almak demektir. Kuru üzüm yediğini görmek helâl mala ve geniş rızka, zenginliğe, ferah ve geçime işarettir.

Kuru üzüm almak, satın almak, satmak ticarete yorulur. Rüyada kuru üzüm satmak fakirliğin gitmesine, hayır ve berekete tabir edilir.

Rüyada görülen Kuru üzüm kırmızı, siyah veya beyaz, hangi renk ve cinsten otursa olsun faydali rizka işarettir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada kuru üzüm görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar