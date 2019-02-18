Rüyada kuru üzüm görmek ne anlama gelir?

Rüyada kuru üzüm görmek

Rüyada kuru üzüm görmek, bolluğa, yuvada mutluluğa, hayırlı para ve kısmete yorumlanır. Yine Rüyada görülen Kuru üzüm nimette, mala, paraya işaret eder.

Rüyada kuru üzüm görmek, ele geçecek rızk, memuriyet, iyi arkadaş demektir. Bir kimsenin her şekilde rüyada kuru üzüm görmesi, rengi ne olursa olsun faydalı rızka ve menfaata işaret eder. Kuru Üzüm geniş ve çok rızk anlamına gelir.

Kuru üzüm yemek iyi ve faydalıdır. Dünyadan lezzet almak demektir. Kuru üzüm yediğini görmek helâl mala ve geniş rızka, zenginliğe, ferah ve geçime işarettir.

Kuru üzüm almak, satın almak, satmak ticarete yorulur. Rüyada kuru üzüm satmak fakirliğin gitmesine, hayır ve berekete tabir edilir.

Rüyada görülen Kuru üzüm kırmızı, siyah veya beyaz, hangi renk ve cinsten otursa olsun faydali rizka işarettir.