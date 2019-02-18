Rüyada kestane görmek ne anlama gelir?

Rüyada kestane görmek

Kestane ağacı güç ve imtiyaz sahibi, çok mal biriktiren kimseye, harcaması çok olan insana, ihtiyar adama, uzun zamana, ibadete, zahmet ve yolculuğa,



Kestane görmek ve yemek mal ve hayırlı rızka, sıhhat ve esenliğe delalet eder.

Genellikle iyiye yorulmaz. Rüyayı görenin ya da bir yakınının Sağlık durumunun ciddi bir şekilde bozulacağına ve sıkıntıya yorumlanır.

Mal, mülk, emlak, topraktır. Kestane satın alan kimse arsa veya tarla alır.

Bazilarina göre; Rüyada kestane görmek bir erkekten mal almaya ve bir rivayete göre de zahmetle elde edilecek mala delalet eder. Kestane yedigini görmek yabanci bir memleketten gelen bir mali almaya isarettir. Rüyada kestane agaci görmek, mal mülk sahibi, zengin, fakat inatçi ve ancak hile ile yola gelir bir adamla yorumlanir. Bir baska rivayete görede: Rüyada kestane görmek, güçlük ve zahmetle kazanilan mala isarettir. Bazi tabirciler kestaneyi, salih kimseler, vücut sihhati ve uzun bir yolculuk ile de tabir etmislerdir.