Rüyada yağmur görmek ne anlama gelir?

Rüyada yağmur görmek

İnsana vaad edilen şeyin yerine gelmesine, hayra ve rızka, bolluk ve berekete, insanlara eza veren, onların hoşlanmadığı şeylerin geride kalmasına, İnsanlara ve ekili araziye zarar veren yağmur üzüntü ve kedere, Yağmurun her tarafa yağdığını görmek, ümiddini kestiği şir şeyin gerçekleşmesine, Yağmur, güzel ve geniş rızka, üzüntüden, keder ve borçtan kurtulmaya, Yağmurun seller oluşturması ve ağaçları kökünden sökmesi yenetim tarafından o bölgeye gelecek fitne ve zulme, Yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, o ev halkının ulaşacağı hayra, şehrin tamamına yağarsa, oşehir halkının hepsini sevindirecek olumlu gelişmelere, Yağmur altında ıslanmak rahmete, sığınacak bir çatı vs. bulumadığı için ıslanmak üzüntü ve keder; Yağmur, duaların kabul edilmesine de delalet eder.

Rüyada yağmur görmek , vaadedilen birşeyin yerine getirilmesine, sevdiği kıymetli bir eşyasını kaybettiği için üzüleceğine; gökten taş yağıyor görmek, günaha ve isyana işarettir. Ayrıca yağmur bazen doğal afetleri gösterir.

Yağmurlu havada yürüyüş yapmak hayatınızda birçok hoş olay gerçekleşeceği anlamına gelir. Yağmur; zenginliğin, bolluğun ve sağlıklı bir yaşamın işaretidir.

Yağan yağmur büyük kısmettir ama yağmurdan sonra çamur ve Sel görmek sıkıntıdır.

Elinize büyük miktarda mal geçecek.

Rüyada zarar vermeden yağan bir yağmur görmek; bolluk ve berekete, zenginliğe, yağmurun eve yağdığını görmek; ev halkının bir nedenden dolayı endişe duyup üzüleceğine yada Rüyayı görenin kıymetli bir eşyasını kaybetmesine çok üzüleceğine işarettir.yağmurun her tarafa yağdığını görmek; ümidin kesildiği bir isteğin tekrar gündeme gelmesine, yağmur Su olarak değilde farklı cisim ve şekillerde yağıyorsa; o kesimdeki insanların huzur ve mutluluk duyacaklarına işarettir.