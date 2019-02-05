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  • 05.02.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:27

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada gardrop görmenin detayları...

Rüyada gardrop görmek ne anlama gelir?

Rüyada gardrop görmek

görmek, esinin islerinin bozulduguna; gardrobun kapisi açik ise bu bozuklugun kisa sürecegine veyakinda düzelecegine isarettir. Gardroptan bir esya çikarip giyindigini görmek, esinin üzüntüsüne kendisinin de aynen katildigina, eger gardroba bir giyim esyasi koyuyorsa, sikintilar dan kurtulacagina delalet eder.

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