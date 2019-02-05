Rüyada gardrop görmek ne anlama gelir?

Rüyada gardrop görmek
Rüyada gardrop görmek, esinin islerinin bozulduguna; gardrobun kapisi açik ise bu bozuklugun kisa sürecegine veyakinda düzelecegine isarettir. Gardroptan bir esya çikarip giyindigini görmek, esinin üzüntüsüne kendisinin de aynen katildigina, eger gardroba bir giyim esyasi koyuyorsa, sikintilar dan kurtulacagina delalet eder.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.