Rüyada bulut görmek ne anlama gelir?

Rüyada başınızın üstünde bir bulut olduğunu görmek; büyük bir mevkiye yükseleceğinize, koyu renk bulut; sıkıntı içine gireceğinize işarettir.
Koyu yağmur bulutları, sorunlara, Yağmur yağıyorsa bu, bolluk ve bereket anlamına gelir. Açık renkli bulutlar, sorunların üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz demektir.
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