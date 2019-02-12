Rüyada bulut görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulut görmek

Rüyada başınızın üstünde bir bulut olduğunu görmek; büyük bir mevkiye yükseleceğinize, koyu renk bulut; sıkıntı içine gireceğinize işarettir.

Koyu yağmur bulutları, sorunlara, Yağmur yağıyorsa bu, bolluk ve bereket anlamına gelir. Açık renkli bulutlar, sorunların üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz demektir.