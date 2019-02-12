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  • 12.02.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 10:38

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada başınızın üstünde bulut görmek ne anlama gelir? Rüyada koyu renkli bulut görmek ne anlama gelir? İşte rüyada bulut görmenin detayları...

Rüyada bulut görmek ne anlama gelir?

görmek

Rüyada başınızın üstünde bir bulut olduğunu görmek; büyük bir mevkiye yükseleceğinize, koyu renk bulut; sıkıntı içine gireceğinize işarettir.

Koyu yağmur bulutları, sorunlara, Yağmur yağıyorsa bu, bolluk ve bereket anlamına gelir. Açık renkli bulutlar, sorunların üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz demektir.

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