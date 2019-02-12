Rüyada güneş görmek ne anlama gelir?

Rüyada güneş görmek

Devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, Bolluk veberekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara, Güneşe sahip olmak, onün üzerinde bulunmak, onu kucaklamak vs., devletle kurulacak fayadıl münasebete ve o nisbette sorumluluk üstlenmeeye, Güneşin evde doğduğunu görmek akrabadan biriyle evlenmeye, Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine, Güneşin yakması devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara, Güneş ışıklarının her yere kaplaması umumi bollukve sevince, Güneşle konuşmak makam ve rütbeye, Güneşin düşmeyi musibete, Batıdan doğması ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete, Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması o bölge insanları için hayra, Güneş batımı, bir ömrün akşamladığı vakte, Akşam üreri gurubu seyretmek buruk sevinçlere, Güneş bazan güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadri de olan kimseye delalet eder.

Rüyada güneş görmek, erkek çocuğunun doğmasına; bir kadının Rüyasında güneşi taşıması onun evlenmesine işarettir.

Zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Güneşin batışını izlemek, bazı kararlar almadan önce iyice düşünmeniz gerektiğinin habercisidir.

Güneş, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Eğer güneşin battığını gördüyseniz, birtakım kararlar almadan önce çok iyi düşünmeniz gerekiyor

İşte, aşkta başarıdır. Çok güzeldir.

Zenginliğin ve mutluluğun simgesidir. Güneşin battığını izlerseniz, birtakım kararlar almadan önce iyice düşünmelisiniz.