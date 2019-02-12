Rüyada balon görmek ne anlama gelir?

Rüyada balon görmek

Her konuda yanlış kararlar alacaksınız ve her işiniz aksi gidecek.Amaçlarınıza ulaşamayacaksınız

Rüyasında balon gören kişi, aklından hiç geçmeyen birşey ile karşılaşır.

Rüyada balon görmek bos ümide delalet eder. Rü yada bir balonu sisirdigi halde sismedigini görmek, bekledigi sey lerin elde edilemeyecegine; balon sistigi ve agzini açik biraktigi halde içinden havasinin çikmadigini ve balonun sönmedigini gör mek kazanacagi paralarin ona bir fayda getirmeyecegine; sisirdigi balonun patladigini görmek, ticarette zarar edecegine; hastasi varsa daha fazla hastalanacagina; yolcusu varsa gelmeyecegine, memur ise isinden ayrilacagina isarettir. Bazilarina göre; Rüyada balon görmek iyidir. Rüyada bir ba lonu uçurdugunu görmek satin aldigi bir seyden hayir görecegine; balon satan adamdan balon aldigini görmek, yalan bir söz isitecegine; aldigi balonun elinden kaçirarak gökyüzüne yükseldigini görmek arkadaslari arasinda sevilip takdir edildigine; balonun elinde patladigini görmek, bir iftiraya ugrayacagina fakat sonra dan hakikatin anlasilacagina isarettir. Yine bazilarina göre; Rüyada bir balonun yavas, yavas havaya yükseldigini gören, bulundugu mevkiden yavas, yavas yüksele rek geçimini bollastirir. Bir balonun havada dosdogru uçtugunu görmek, hükümetin islerinin de dogru yolda olduguna isarettir. Bir rivayete göre Rüya sahibinin islerinde de dogru yolda olduguna delalet eder. Bindigi balonun yavas ,yavas yere dogru indigini gör mek, kazandigi rütbeden inerek bir kenara çekilecegine isarettir. Balonun bir tarafinin sakatlanip düstügünü görmek, bir suçla suçlanacagina ve bu yüzden isinden atilacagina, balonun parça landigini görmek, bir felaket ve musibete delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada balon görmek bos ümide isaret eder. Rüyada bir balonu sisirdigi halde sismedigini görmek, bekledigi seylerin elde edilemeyecegine isaret eder. Bazi tabircilere göre rüyada balon görmek iyidir. Rüyada bir balon uçurdugunu görmek satin aldigi bir seyden hayir görecegine isaret eder.

Hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Her konuda yanlış kararlar alacaksınız ve her işiniz aksi gidecek.