Rüyada şemsiye görmek ne anlama gelir?

Rüyada şemsiye görmek

Hayırlı yardımcıya, canın yongası olan mal ve dünyalığa, geçici menfaate delalet eder.

Rüyada yağmur yağarken şemsiye ile yürümek, Rüyayı gören kişinin çok zor bir duruma düşmesiyle ona büyük destek sağlayacak iyi bir arkadaşı olduğuna yorumlanır. Rüyada kapalı bir şemsiye güzel bir iş, açık şemsiye büyük güven duymak demektir. Büyük bir plaj veya bahçe şemsiyesinin altında oturduğunu görmek, her türlü dert, tasadan uzak olmak demektir.

Rüyada kapalı bir şemsiye iyi bir iş, açık şemsiye büyük güvendir. Büyük bir plaj veya bahçe şemsiyesinin altında oturduğunu gören, her türlü dert, sıkıntı, tehlikeden uzak durur.