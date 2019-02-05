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  • 05.02.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 11:18

ne anlama gelir?

birçok şekilde yorumlanmıştır. görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün pastası görmek ne anlama gelir? Rüyada elinde pasta olup yemediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada pasta görmenin detayları...

Rüyada pasta görmek ne anlama gelir?

Rüyada pasta görmek

taze ve renkli sevinç verecek, hayırlı, iyi kısmettir. Pasta yiyen insan bolluğa sevinir. Pastayı kesen ve dağıtan kimse çevresindekilere yardımda bulunur, kendi malından onlara da pay verir.

Rüyada pasta yemek; sizi çekemeyen birinin Alay konusu olacağınıza ve aynı zamanda kazandıklarını israf edeceğine, düğün pastası görmek; gelmesini çok uzun zamandır beklediğiniz birine aşkınızı ilan edeceğinize, elinde pasta olup yememek; kazandıklarını en iyi şekilde değerlendireceğine işarettir.

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