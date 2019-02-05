Rüyada pasta görmek ne anlama gelir?

Rüyada pasta görmek

Rüyada taze ve renkli pasta sevinç verecek, hayırlı, iyi kısmettir. Pasta yiyen insan bolluğa sevinir. Pastayı kesen ve dağıtan kimse çevresindekilere yardımda bulunur, kendi malından onlara da pay verir.

Rüyada pasta yemek; sizi çekemeyen birinin Alay konusu olacağınıza ve aynı zamanda kazandıklarını israf edeceğine, düğün pastası görmek; gelmesini çok uzun zamandır beklediğiniz birine aşkınızı ilan edeceğinize, elinde pasta olup yememek; kazandıklarını en iyi şekilde değerlendireceğine işarettir.