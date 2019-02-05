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  • 05.02.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 11:47

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. ne anlama gelir? Rüyada börek yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada börek aldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada börek görmenin detayları...

Rüyada börek görmek ne anlama gelir?

Rüyada börek görmek

Bir söylenti duyacaksınız demektir. almak iyi parası kazanabileceğiniz işe gireceğiniz anlamındadır. Börek satmak insanlara faydalı bir iş yapmaya işarettir. Börek yapmak güzel ve karlı bir işe girmeye haber verir.

börek, kısmettir.

de çörek gibi tabir olunur. Börek yedigini gören, ayri ,ayri yerlerden hayir ve menfaat görür. Undan yapilan herhangi bir sey, gerek yumusak ve gerek kati ol sun; hayir, nimet, menfaat, mal ve berekettir. Çünkü Ekmek ve benzeri gibi seyler insana kuvvet verir ve hayatinin devamina se bep olur. Bir rivayete göre undan yapilan her sey ilim ve Islam a delalet eder. Bu sebeple ekmek ve benzeri seyler yemekhayirli dir. Nablusî ye göre; börek görmek nimetle yorumlanir. Rüyasin da börek yaptigini görmek, kazanç için çalistigina, o börekten ye digini görmek, kazancim elde ederek yiyecegine, tepside bulunan böregi bir biçakla kestigini ve tabaklara aldigini görmek, kazancini ailesiyle ve dostlari ile paylasacagina delalet eder.

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