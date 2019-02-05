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  • 05.02.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 10:59

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. k ne anlama gelir? Rüyada kek yaptığını görmek ne anlama gelir? Rüyada kek yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kek görmenin detayları...

Rüyada kek görmek ne anlama gelir?

Rüyada kek görmek

Pasta. ağız tadı, sevinç, bolluktur. görmek tatlı ama kısa anları temsil eder. Ayrıca keyfe ve hayatın sunduğu güzelliklere aşırı düşkünlük konusunda uyarıdır.

k kısmet ve para demektir.

Rüyada kek yapmak başarıya yorumlanır. Yine rüyada kek yapan ve dağıtan kimse çevresindekilere yardımda bulunmaya işarettir.

Rüyada kek yemek komşu ve akraba ziyaretlerine, yine kek yemek bir takım eğlencelere işaret eder.
Rüyada kek almak yeni arkadaşlıklar edineceğine işaret eder.

Rüyada kek pişirmek yapda yapmak ta yine kendisine iyi bir gelecek hazırlamaya yorumlanır.

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