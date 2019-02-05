Rüyada kek görmek ne anlama gelir?

Rüyada kek görmek

Pasta. ağız tadı, sevinç, bolluktur. Rüyada kek görmek tatlı ama kısa anları temsil eder. Ayrıca keyfe ve hayatın sunduğu güzelliklere aşırı düşkünlük konusunda uyarıdır.

Rüyada kek görmek kısmet ve para demektir.

Rüyada kek yapmak başarıya yorumlanır. Yine rüyada kek yapan ve dağıtan kimse çevresindekilere yardımda bulunmaya işarettir.

Rüyada kek yemek komşu ve akraba ziyaretlerine, yine kek yemek bir takım eğlencelere işaret eder.

Rüyada kek almak yeni arkadaşlıklar edineceğine işaret eder.

Rüyada kek pişirmek yapda yapmak ta yine kendisine iyi bir gelecek hazırlamaya yorumlanır.