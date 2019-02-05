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  • 05.02.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:25

ne anlama gelir?

birçok şekilde yorumlanmıştır. görmek ne anlama gelir? Rüyada eski ve yırtık pantalon giydiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah renkli pantalon görmek ne anlama gelir? İşte rüyada pantalon görmenin detayları...

Rüyada pantalon görmek ne anlama gelir?

Rüyada pantalon görmek

Siyah renkli pantolon giymek, hatırlı insanlar için iyi bir rüyadır. Eski ve yırtık pantolon giymek tasa ve kedere; ipek ve yün pantolon, rengi ne olursa olsun çok iyi bir şekilde yorumlanır.

eski ve yırtık pantolon giymek acı ve üzüntüye yorumlanır. Güzel ve yün pantolon, rengi ne olursa olsun çok iyi şekilde yorumlanır.

Rüyada yeni bir pantolon giydiginizi görmek çesitli sekilde tabir olunur. Siyah pantolon, hatirli bir kimse iletanisacaginiza, mavi pantolon genç kimselerle dostluga; yesil pantolon dinine bagli kimselerle arkadasliga; beyaz pantolon mutlu günler geçireceginize, yirtik ve kirli pantolon giymek keder ve sikintiya delalet eder.

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