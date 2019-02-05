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  • 05.02.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:17

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. görmek ne anlama gelir? Rüyada ıspanak yemeği yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada taze yeşil ıspanak görmek ne anlama gelir? İşte rüyada ıspanak görmenin detayları...

Rüyada ıspanak görmek ne anlama gelir?

Rüyada ıspanak görmek

Yaprakları solgun görmek gam ve kedere, Ispanağı salata yahut zeytinyağlı yemek olarak hasta için şifaya delalet eder.

Yeşil ve güzel ise zenginlik, bol para, servettir. Pişmiş ıspanak yemek ise harcamaktır.

ispanak görmek gam ile, bir rivayete göre, hasta için sifa ile tabir olunur. Ispanak aldigini veya pismis olarak yedigini gören kedere duçar olur. Eger Rüya sahibi hasta ise sifa bulur. Bazilarina göre: Rüyada ispanak görmek saglikla yorumla nir. Rüyasinda ispanak yemegi yedigini gören, hasta ise iyilesir, borcu varsa borcunu öder, esi Hamile ise bir çocugu olur. Çarsidan yesil ispanak aldigini gören murada erer. Bir baska rivayete görede: Bir adamin rüyada ispanak yedigini görmesi, hastaligindan sifa bulacagina veya herhangi bir maddi sikintidan kurtulacagina isarettir.

Rüyada taze yeşil ıspanak bol para, kazanç, zenginlik ve servet sahibi olarak yorumlanır buna karşın pişmiş ıspanağı yemek para harcamak olarak yorumlanır.

yediğini görmek; muradınıza ereceğinize işarettir.

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