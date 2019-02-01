Rüyada balık yemek neye işarettir? Kişinin rüyasında balık görmesi ve yemesi genel olarak hayırlara vesile edilir. Balığı nerede ve ne şekilde gördüğünüz rüyanın anlamlarını değiştirir.

Rüyasında balık gören kişi evliyse çocuk sahibi olacağına eğer bekarsa hayırlı bir eş kısmetinin çıkacağına delalet eder. Kimisi ise farklı şekilde yorumlar. Rüyayı sıcak ülkede yaşayan biri görürse keder ve üzüntü, soğuk bölgede yaşayan biri görürse de para ve rızık olarak ifade edilir.



Rüyada balık yemek



Rüyasında balık yiyen kişiyi gerçek hayatta mutluluk, zenginlik, mal-mülk elde edeceği, çoluk çocuğu olacağı vs. hayırlı olaylarla karşılaşması demektir. Rüyasında pişmiş balık gören kişinin hayal ettiklerine çok yakın olduğu ifade edilir. Eğer bozuk balık yiyorsa bu durum tam tersini işaret eder.



Rüyada balık tutmak



Kişi rüyasında balık tutuyorsa bu durum eline toplu para geçeceği olarak yorumlanır. Balıkların sayısı çoksa kısmet de bir o kadar fazla demektir.



Rüyada balık ayıklamak



İstenilen proje ya da bir durum için çok fazla emek vermek olarak yorumların. Rüyasında balık ayıkladığını gören kişi bu hususa dikkat ettiğinde isteğine kolayca kavuşabilir.



Rüyada balık pişirmek



Kişi rüyasında balık pişiriyorsa bu durum gerçek yaşantısında kısa sürede bol kazanç anlamına gelir. İş hayatına dair olumlu durumları yansıtan bu rüya güzel ve hayırlı kazançları olacağına işarettir.

