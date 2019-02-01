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  • Rüya Tabirleri
  • 01.02.2019 10:43

Rüyada para görmek neye işarettir?

Kişi rüyasında para görüyorsa bu durum pek hayra yorulmaz. Rüyasında parayı nasıl gördüğüne bağlı olarak ise yorumlar değişir. Peki para bulmak ya da saymak nasıl yorumlanır?

Rüyada para görmek neye işarettir?
Genel olarak rüyasında para gören kişiyi sıkıntı, keder ve üzüntünün beklediği ifade edilir. Kimi yorumlarda ise tam tersi ifade edilir. Paranın ne şekilde rüyaya girdiği önemlidir. Gerçek yaşantıya yansıdığı anlam da bu noktada farklılaşır.

Rüyada para bulmak

Rüyasında para bulan kişinin kısmetinin açılacağı, bol kazançlar elde edeceği yorumlanır. Kağıt para buluyorsa helal kazanca yorumlanır. Bozuk para bulduğunu görmek ise sıkıntı ve ağırlık yaşamak olarak yorumlanır.

Rüyada para saymak

Rüyasında para saydığını gören kişinin sürpriz olaylar yaşayacağı ifade edilir. İstenilen bir olayın gerçekleşmesi, hedeflenen bir amaca ulaşılması, hayırlı gelirler elde edilmesi gibi yorumları da bulunuyor.

Rüyadan para almak/vermek

Kişi rüyasında birinden para alıyorsa hak ettiği karşılığı alıyor demektir. Birine para verdiğini görüyorsa da iş hayatındaki büyük başarılara ve bunun sonucunda elde edecek gelire yorumlanır. Huzurlu bir hayat olarak da ifade edilir.

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