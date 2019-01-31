Rüyada altın görmenin genel anlamına bakıldığında sevinci ve neşeyi müjdeler. Kişiye yakın çevresinden destek gelecektir. Ayrıca hasta olan yakını varsa şifa bulacaktır. Hamile kadının rüyasında altın görmesi kız bebek olarak yorumlanır.
Rüyada altın bulmak
Kimi yoruma göre rüyasında altın bulan kişi gerçek hayatta da bulacaktır. Kimisine göre emanet alınan bir mal için şahitlik yapılacak bir durumun söz konusu olacağıdır.
Rüyada altın saklamak
Rüyasında altın bulup sakladığını gören kişinin büyük bir sır öğreneceği ifade edilir. Diğer bir rivayete göre rüyasında altın saklayan kişi ileride yaşayacağı bir duruma karşı şimdiden tedbir alacaktır. Kimisi ise kırıcı sözlerle karşılaşılması olarak yorumluyor.
Rüyada altın saymak
Kişi rüyasında altın saydığını görüyorsa ciddi olmayan küçük bir hastalığa yakalanabilir. Üzülmesi gereken bir durum yoktur kısa sürede sağlığına kavuşur. Rüyasında altın bozdurduğunu görmek ise olumsuz yorumlanır. Keder ve hastalık olarak ifade edilir.
Rüyada altın görmek ne demektir?
Kişi rüyasında altın görüyorsa görme şekline göre farklı farklı manaları vardır. Rüyasında altın bulan ya da saklayan kişi gerçek hayatında nelerle karşılaşacaktır?
Rüyada altın görmenin genel anlamına bakıldığında sevinci ve neşeyi müjdeler. Kişiye yakın çevresinden destek gelecektir. Ayrıca hasta olan yakını varsa şifa bulacaktır. Hamile kadının rüyasında altın görmesi kız bebek olarak yorumlanır.
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