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  • 31.01.2019 09:38

neye işarettir?

Rüyasında kar gören kişinin hayırlı olaylara tanık olacağı ifade edilir. Rüyasında karı nasıl gördüğü da önemlidir. İşte hakkında yapılan yorumlar…

Rüyada kar görmek neye işarettir?
genel anlamda hastalıklardan kurtulma, sevinç veren haber alma, düşmanı olanların onları yeneceği delalet edilir. Yalnız mevsiminde olmadan yağan kar tam tersi duruma işarettir. Bahar ya da yaz mevsiminde kar yağdığını görmek üzüntülü bir haber alınacağı, yakınların hasta olacağı gibi olumsuz gelişmelere yorulur.

Rüyada kar yağması ne demektir?

Kişi rüyasında karın yağdığını görüyorsa gergin bir olayla karşılaşmaya fakat bunu umursamamaya işarettir. Kar yağıyorken şemsiye tuttuğunu görmek ise kötülüklere karşı temkinli olmak, kendini korumak demektir.

Rüyada kar yemek

Rüyasında kar yiyen kişi bolluk ve bereket ile karşılaşır. Sorunlar çözülür, borçlar ödenir kısacası rahat bir nefes alacağı ifade edilir. Yine mevsiminde yağmayan kar varsa ve yeniyorsa bu durumun tam tersine işarettir.

Rüyada evin içinde kar görmek

Hane içinde büyük bolluk ve bereket olarak yorumlanır. Diğer bir anlamı ise büyük bir işbirliğinin yaşanacağı ve çevredeki kişilerin kıskançlıkla bakacağıdır.

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