Rüyada su görmek ne anlama gelir?

Rüyada temiz su görmek hayırlı gelişmelere delalettir. İş hayatında kazanç, başarıya ulaşma olarak ifade edilir. Özel hayatında mutlu ve huzurlu olacağı, sevindirici haberler alacağı bilinir.



Rüyada su görmek ve suya girmek



Rüyada su görmenin yanı sıra suya girdiğini görmenin yorumu sıkıntıların sona ereceğidir. Uzun zamandır çekilen sıkıntı ve sorunların biteceği, borçlar varsa ödeneceği anlamına gelir. Kişi suda yüzüyorsa sevinçli bir haber gelecektir.



Rüyada su içmek



Bir kişi rüyasında su içiyorsa sağlık ve bereketli bir hayat onu bekliyor demektir. Rüyada kana kana su içiliyorsa ve doyulmuyorsa bu kişiye eşinden bir yanlış yapılması olarak yorumlanır. İçilen su başkası tarafından veriliyorsa itibar kaybedilmesi anlamına gelir.



Rüyada akan su görmek



Kişinin artın hatalarından ders aldığı, yaptığı yanlışların cezasını çektiği ve rahata ereceği anlamını taşır. Manevi huzur ile yakından ilişkilidir.



Rüyada pis su görmek



Rüyasında pis su gören kişi için olumlu şeyler söylenemez. Sorun ve sıkıntılar olarak ifade edilen pis su eğer içiliyorsa kötü olaylarla karşılaşılacağı, borçlanacağı gibi durumları içerir. Eğer pis su aktığı görülüyorsa kişinin yaptığı işleri çekemeyen birilerinin olduğu söylenir.