Rüyada gelinlik giymek ne anlama gelir?

Gelinlik giymek sevinç ve mutluluk olarak ifade edilir. Fakat gelinlik kirli ya da yırtık bir haldeyse o zamana sonu belirsiz olan bir evlilik yapılacağı anlamını taşır. Erkek ya da genç kız fark etmeksizin gelin görülen rüya, gerçek hayatta evlilik olarak ifade edilir.



Rüyada gelinlik giymek ve ağlamak



Kişi rüyasında gelinlik giydiğini ve ağladığını görüyorsa aslında bu durum iyiye yorumlanır. Rüyada ağlamak gerçek hayatta sevinçle ifade edilir. Böyle bir rüya gören kişinin hayırlı bir haber alarak çok sevineceği söylenir.



Rüyada gelinlik giymek evlenmek



Rüyasında gelinlik giyerek gelin olduğunu gören kişi mutlu bir evlilik yapacak demektir. Ailesi ile birlikte mutlu mesut bir hayat süreceği anlamını taşır. Diğer yandan hayırlı, sevinçli haberler almaya, kısmetinin açık olduğuna delalet eder.



Rüyada evliyken gelin olduğunu görmek



Evli biri rüyasında gelin olduğunu görüyorsa uzun zamandır dua ettiği konunun sonunda gerçekleşeceği anlamını taşır. Maddi manevi huzur ve ferahlık bu kişiyi beklemektedir.