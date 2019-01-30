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  • 30.01.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 11:03

Rüyada ölmüş birini görmek ne demektir?

Bir kişi rüyasında ölmüş birini görüyorsa aslında korkulmaması gerekir. Genel olarak iyiye yorulan ölmüş birini görmenin ne koşulda görüldüğü bu noktada önem taşır. Rüyada ölmüş birini görmek hangi durumlarda iyi hangi durumlarda kötü yorumlanır?

Rüyada ölmüş birini görmek ne demektir?
Kulağa kötü gibi gelse de ölmüş birini rüyasında gören kişi için aslında olumlu şeyler yaşayacağı ifade edilir. Ölmüş bir yakınını gören kişi için başarılı, güç kazanacağı günler yaklaşıyor demektir. İş hayatında başarılı olması beklenir.

Diğer bir yoruma göre rüyada ölen birini görmek uzun ve hayırlı bir ömre delalet eder. Uzaktaki bir yakının yanına geleceği olarak da ifade edilir.

Rüyada ölmüş birini kefenle görmek

Eğer kişi rüyasında kefene sarılı olarak ölmüş birini görüyorsa bu kötü yorumlanır. Sıkıntılı günlerin yaşanacağı, iş hayatında olumsuzlukların görüleceği olarak ifade edilir.

Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak

Rüyada ölü birini görmek ne kadar hayırsa, ağladığını görmek aslında mutlu olmak demekse işte bu rüyanın anlamı da oldukça hayırlıdır. Beklenen bir haber alınarak sevinç gözyaşı dökülebilir. Kısmet açılır ve başarılarla karşılaşılır.

Rüyada ölmüş birini yatakta görmek

Rüyasında ölen bir kişiyi yatakta görmek aile büyüklerini ziyaret ile yorumlanır. Hal hatır sormak ya da hasta ziyareti amacıyla gerçekleşebilir. Rüyada ölmüş birini hasta görmek de ölen kişinin dua beklediği, onun için dua edilmesi gerektiği olarak ifade edilir.

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