Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağlamak pek çok şekilde yorumlanır. Rüyada hıçkırarak ağlayan için farklı bir yorum varken rüyada sesli ağlamak için de ayrı bir tabir bulunur. Genel anlamda ve ayrı ayrı rüyada ağlamak üzülmek ne demektir haberimizde bulabilirsiniz.

Rüyasında ağladığını gören bir kişinin gerçek hayatta neler yaşayacağı merak ediliyor. Kimisi rüyada ağlamanın iyi kimisi de kötü olarak yorumlar. Rüyada nasıl ve ne için ağlandığı da bu noktada önem taşıyor.



Genel olarak rüyada ağlayan bir kişinin sevineceği, kederin yok olacağı, mutlu bir haber alacağı anlamı vardır. Rüyasında ağlayan kişi üzüntülerinden kurtulur, helal para kazancına sahip olur.



Rüyada hıçkırarak ağlamak



İş ve aile hayatında olumsuzluklar yaşanacağına yorumlanır. Yaşanacak olan olumsuz olaydan dolayı maddi ve manevi sorunlar meydana geleceğine delalet eder.



Rüyada sesli ağlamak



Rüyasında sesli olarak ağladığını gören kişinin sorun yaşayacağı bir işe girmesi ve bu nedenle sıkıntılar çekmesi olarak yorumlanır. Diğer yandan sevdiklerinin sağlıklarıyla ilgili olumsuzlukların meydana geleceği olarak da ifade edilir.



Rüyada sarılıp ağlamak



Rüyada birine sarılarak ağladığını görmek kişinin gerçek yaşantısında desteğe ihtiyaç duyacağını ifade eder. Sorun yaşasa da sevdiklerinin desteği ile hepsinin üstesinden gelineceği anlatılır.



Rüyada başkası için ağlamak



Rüyasında başkası için ağlayanların gerçekte başarılı ve mutlu olacağı ifade edilir. Ortada bir çalışma varsa bunun başarılı sonuçlanacağı, borçların kısa zamanda ödeneceği, hasret çekenlerin kavuşacağı olarak yorumlanır.



Rüyada sevinçten ağlamak



Rüyasında mutluluktan ağlayanları gerçekte de aynı durum bekler. Genel olarak olumlu bir şekilde yorumlanır. Mutlu ve huzurlu bir aileye sahip olunacağını işaret eder.



Kirmani'nin rüyada ağlamak yorumu



"Bir kimsenin kendisini rüyasında ağladığını görmesi; o kimsenin çok sevineceğine, eğer ağlama bağırarak ah vah şeklinde ise bir musibete uğrayacağına, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olduğunu ve fakat dışarıya çıkmadığını görmesi; helâlinden mal kazanacağına işaret eder. Gözlerinden akan yaşın sıcak olması; keder ve üzüntüye, sıcak olmaması ise üzüntülerin yerini sevincin alacağına delalet eder."