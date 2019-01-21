Rüyada köpek balığı görmek ne anlama gelir?

Rüyada Köpek Balığı Görmek



Rüyada köpek balığı görmek, bu rüya içten içe kıskançlık ve fesatlık eden bir düşmana işarettir. Bu kişi rüya sahibinin yanında bulunan onu art niyetli insan manasındadır. Bu kişi çevresinde insanlara çok dikkat etmesi manasına gelir. Herkesi kendisi gibi görmesi anlamındadır ve herkes hemen güvenmemesini gösterir. Rüyada köpek balığı görmek, her arkadaşına sırrını vermemesi ve yeniden tanıdıklarını kendi kafasında değerlendirmeye almayı gerektirir. İş hayatında da bazı sıkıntılardan geçeceği ve bir iş değişikliği yapacağına işarettir. Rüyada köpek balığı görmek, kibirli bir insana yorulur.

Rüyada Köpek Balığı Görmek Ne Demek?



Rüyada köpek balığı görmek kişinin hayatında iki yüzlü insanlar olduğunu gösterir. Rüya sahibinin çevresi için ve varlığı için yanında bulunan arkadaşları olduğunu gösterir. Rüyada köpek balığı görmek, hayatında bazı şeylerin farkına varması gerektiğini gösterir. Sahte şeylerden kendini soyutlaması ve Allah'a bolca dua etmesi manasına gelir. Kısa zamanda kişiye gelecek olan müjdeli bir habere yorumlanır.

Rüyada Köpek Balığı Yavrusu Görmek



Rüyada köpek balığı yavrusu görmek, kişinin hayatında yakın çevresinde bir dostu ile çelişkili bir duruma düşecektir. Kısa zamanda gelecek olan ufak kısmetleri işaret eder.



Rüyada Köpek Balığı Yavrusu Yakalamak



Rüyada köpek balığı yavrusu yakalamak, rüya sahinin iş ve ticaret anlamında büyük kısmetler elde edeceğine yorumlanır. Hanesinde bereketin artacağı ve kazancının bol olacağı bir döneme girecektir.

Rüyada Köpek Balığı Isırması Görmek



Rüyada köpek balığı ısırması görmek, kişiye gelecek olan büyük bir tehlike olduğunu gösterir. Ayrıca zengin bir insana alamet eder ve kısa zamanda karşılaşacağı yönündedir.

Rüyada Köpek Balığı Isırdığını Görmek



Rüyada köpek balığı ısırdığımı görmek, bir ihaleye girileceğine ve hile ile birinin kazacağına işarettir. Bazende bir sıkıntı bir kaza atlamak olarak yorumlandığı söylenir.

Rüyada Köpek Balığından Kaçmak



Rüyada köpek balığından kaçmak, bazı konularda maddi anlamda sıkıntı olduğunu bunu dışa göstermediği anlamındadır. Rüyayı gören kişinin sevdiği insanla bir karışık durumlar olacaktır.



Rüyada KöpekBalığı Avlamak



Rüyada köpek balığı avlayan kişi için iyi şeyler söylenmez. Bu kişi bir türlü elindekiyle yetinmeyi başaramayan, gözünü para hırsı bürümüş kimse olarak tabir edilir. Bu kişi mal, mülk sahibi olmak için gözünü karartmış kimsedir ve her şeyi yapabilir.



Rüyada Köpek Balığı Yemek



Rüyada köpek balığı yediğini gören kişi bir rakibini ya da düşmanını geri püskürterek bir işten alnının teri ile büyük bir karla çıkacak demektir.



Rüyada Köpek Balığı Öldürmek



Rüyada köpek balığı öldürmek tek şekilde tabir edilmez. Rüyasında köpek balığı öldüren kişi zafer kazanacak diye yorumlanırken aynı zamanda haksız kazanç elde eden kişi olarak tabir edilir.

Rüyada Köpek Balığı Görmek İslami Yorumu



Rüyada köpek balığı görmek islami yorumu, kişinin herkese güvenmesi kimsenin kötü olabileceği düşünmemesidir. Bundan dolayı yaşayacağı bir kalp kırıklığıdır.

Rüyada Köpek Balığı Görmek Diyanet Yorumu



Rüyada köpek balığı görmek diyanet yorumunda, gönül ilişkilerinin bu aralara karışık durumda olacağına yorumlanır. Kimsenin onay vermeyeceği biriyle görüşmemesi gerektiği manasındadır.



Alimlerin Açıklamaları



Câferi Sâdık (r.a) Yorumu; Bu rüya kişinin çevresinde çıkar için bulunan arkadaşlıklarının olduğunu ifade eder. Kişinin bu gibi insanlardan uzak durmasına delalettir.

Diyanet Yorumu; Kişinin hayatında gelecek olan iki kısmet yani iki talibe işarettir. Bu kişinin bu durumu çok iyi değerlendirmesi konusunda uyarma amaçlıdır.

İmamı Nablusi (r.a) Tabiri; Gören kişinin hem maddi hemde manevi anlamda canı sıkılacağı anlamını taşır. Kıskanan bir bayan düşmandan ortam içinde gelecek olan sıkıntıya yorumlanır.